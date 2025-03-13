Врач объяснила, как помочь ребенку справиться с гриппом

Детей, у которых появились признаки гриппа, не стоит отправлять в детский сад или школу, чтобы не усугубить их состояние. Об этом kp.ru рассказала врач-педиатр, диетолог, аллерголог-иммунолог, заместитель директора по научной работе, и.о. начальника центра профилактической педиатрии НМИЦ здоровья детей Минздрава России Светлана Макарова.

«Даже легкие симптомы могут говорить нам о начале заболевания, поэтому родителям необходимо внимательно наблюдать за самочувствием своего ребенка. Если у малыша проявляются признаки болезни, такие как повышенная температура тела, кашель, заложенность носа, слабость или головные боли, лучше оставить его дома», — сказала эксперт.

По ее словам, это поможет снизить вероятность появления осложнений и развития тяжелых форм заболевания. Кроме того, так ребенок не будет распространять инфекцию и не заразит окружающих, добавила Макарова. Помимо этого, врач призвала обратиться к врачу, чтобы вовремя поставить точный диагноз и начать лечение.

Директор департамента молекулярно-генетических исследований медицинской компании «ЛабКвест» Ольга Шипулина до этого говорила, что на протяжении нескольких лет в России наблюдается типичная картина сезонного подъема заболеваемости гриппом, вызванного одновременно двумя типами вируса: гриппа A и гриппа B. Если в первые два месяца зимы основную угрозу представлял штамм H1N1, известный как «свиной грипп», то к началу весны заметно увеличивается доля гриппа B.

Ранее врач рассказала, как защитить детей от гриппа во время подъема заболеваемости.