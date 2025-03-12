Врач сообщила о резком росте заболеваемости гриппом В

На протяжении нескольких лет в России наблюдается типичная картина сезонного подъема заболеваемости гриппом, вызванного одновременно двумя типами вируса: гриппа A и гриппа B. Если в первые два месяца зимы основную угрозу представлял штамм H1N1, известный как «свиной грипп», то к началу весны заметно увеличивается доля гриппа B. Об этом в интервью РИАМО рассказала директор департамента молекулярно-генетических исследований медицинской компании «ЛабКвест» Ольга Шипулина.

«Рост заболеваемости гриппом B сейчас демонстрирует, насколько динамично может меняться эпидемиологическая обстановка. При появлении первых симптомов, похожих на грипп, лучше не затягивать с обращением к врачу, чтобы вовремя определить тип вируса, исключить микст-инфекции и подобрать корректное лечение», — сказала Шипулина.

Также она посоветовала не забывать о стандартных мерах предосторожности: проветривать помещения, соблюдать гигиену рук и вовремя самоизолироваться, чтобы не передавать вирус окружающим.

Врач-педиатр, диетолог, аллерголог-иммунолог, заместитель директора по научной работе, и.о. начальника центра профилактической педиатрии НМИЦ здоровья детей Минздрава России Светлана Макарова до этого рассказала, как защитить детей от гриппа во время подъема заболеваемости.

Она рекомендует регулярно мыть руки с мылом, а также проветривать комнаты каждые два-три часа и проводить влажную уборку не реже одного-двух раз в неделю. В местах скопления людей стоит носить маски (детям до двух лет ношение маски не рекомендовано из-за риска вызвать удушье). Помимо этого, врач посоветовала использовать увлажнитель воздуха.

Ранее нутрициолог рассказала, какие методы укрепления иммунитета не работают.