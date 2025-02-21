Киргизия и Таджикистан подписали соглашение о делимитации границы

Киргизия и Таджикистан подписали соглашение о делимитации общей границы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Киргизии.

В Бишкеке сторонами был подписан пакет документов — договор о госгранице, межправительственные соглашения по энергообъектам и водным ресурсам, а также соглашение совмесном использовании дорог и строительству новых трасс.

В 2024 году на границе Киргизии и Таджикистана произошел инцидент со стрельбой.

Примерно в 12:20 (09:20 мск) в районе населенного пункта Ак-Босого Лейлекского района Баткенской области (Киргизия) погранотряд заметил таджикских чабанов, которые пасли скот на территории в 250–300 м от линии госграницы.

В пресс-центре киргизской погранслужбы пояснили РИА Новости, что требования военнослужащих таджики проигнорировали, они стали кидать камни. Один из чабанов сделал несколько выстрелов в сторону пограничного наряда. По предварительной информации, один из таджиков получил ранение в ногу.

Из-за того, что из 984 км таджикско-киргизской границы делимитирована была лишь половина, на границе двух государств после распада СССР произошло свыше 230 инцидентов с применением оружия. В 2022 году из-за особенно острого конфликта были эвакуированы 140 тыс. человек.

Ранее РФ повысила боевую готовность военных баз в Киргизии и Таджикистане.