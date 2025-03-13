В Петербурге арестовали мужчину за финансирование ВСУ

В Петербурге суд арестовал мужчину, перечислившего деньги на оружие для ВСУ

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отправил в следственный изолятор обвиненного в госизмене Илью Тарасова, который перечислил 12,5 тыс. рублей фонду, покупающему оружие для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчину арестовали до 10 мая.

По данным следствия, в конце февраля Тарасов, находясь в городе Приозерске Ленинградской области, перевел денежные средства в фонд помощи ВСУ. Правоохранители задержали мужчину 11 марта в Санкт-Петербурге. Задержанный признал вину в содеянном.

До этого сотрудники ФСБ задержали в Нижнем Новгороде мужчину, который осуществлял криптопереводы украинским террористам. На допросе он признался, что финансировал террористическую организацию «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России) для покупки дронов. По словам обвиняемого в госизмене, он был не согласен с проведением специальной военной операции и решил поддержать ВСУ. ФСБ показала кадры задержания мужчины и переписку в чате террористов на его домашнем компьютере.

Ранее волонтера обвинили в госизмене по делу о сборе средств для ВСУ в Белгороде.