Названы самые прибыльные ниши для самозанятых в 2025 году

Наибольший рост в выручке среди самозанятых заметен в индустриях красоты (13%), образования (11%), ремонта (10%), авто (10%) и здоровья (8%), рассказал «Газете.Ru» Андрей Обухов, директор по развитию платформы SberCRM (ООО «Сбер Бизнес Софт»).

Он пояснил, что активный рост этих ниш обусловлен несколькими факторами.

«Регулярный спрос: забота о здоровье, обучение и развитие навыков, потребность в ремонте жилья, техники и авто — важная составляющая жизни многих людей, а следовательно — стимулирует повторные обращения. Разница в цене: стоимость услуг в компании может быть вдвое выше, чем у самозанятых, что побуждает клиентов чаще обращаться к частным специалистам. Развитие онлайн-присутствия: социальные сети, сайты и специализированные онлайн-платформы позволяют увеличивать выручку за счет привлечения более широкой аудитории», — объяснил он.

Большой вклад в рост доходов вносит «демократизация» технологий и появление решений специально для самозанятых. Обухов выделил ряд ключевых решений, помогающих фрилансерам эффективнее вести свою деятельность и расти в доходе.

«Маркетинговые платформы с готовыми настройками для запуска рекламы на разных площадках позволяют самозанятым эффективно продвигать свои товары или услуги, не обладая глубокими знаниями в области маркетинга, благодаря интуитивно понятному интерфейсу, готовым шаблонам запуска рекламы, доступу к широкому спектру рекламных площадок», — отметил эксперт.

Системы онлайн-записи дают возможность клиентам быстро записаться на прием, а самозанятым планировать расписание и не забыть ни про одного клиента. Это ключевое удобство, которое ожидают клиенты, особенно в сфере красоты, где количество онлайн-записей, по итогам декабря прошлого года, выросло на 71%.

Бесплатные CRM (Customer Relationship Management) — системы для управления отношениями с клиентами помогают самозанятым вести базу клиентов с историей взаимодействия, автоматизировать рутинные операции: запись на прием, отправку напоминаний, создание персональных предложений. Особенно актуально для индустрий, где успех напрямую зависит от качества обслуживания и долгосрочных взаимоотношений с клиентами.

«Специализированные отраслевые решения, например, бесплатные образовательные платформы LMS (Learning Management System) помогают репетиторам создавать образовательный контент, отслеживать прогресс учеников и автоматизировать администрирование учебного процесса. Самозанятым в сфере ремонта домов доступно множество решений, ускоряющих проектирование, расчет смет, подбор материалов. Подобные решения, адаптированные под особенности отрасли, существуют и для сфер красоты и здоровья, ремонта авто — они помогают автоматизировать рутинные процессы и увеличить количество обслуживаемых клиентов», — рассказал эксперт.

Сервисы онлайн-оплаты: от оплаты по QR-коду до специализированных сервисов приема оплаты через сайт и социальные сети, с автоматическим созданием чека и передачей всей необходимой информации в налоговую службу, что позволяет самозанятым быстро и удобно принимать платежи от клиентов, не прибегая к сложным банковским процедурам, резюмировал он.

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