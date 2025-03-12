В Чечне решили обратиться к Москальковой из-за блокировки Telegram

Омбудсмен Чечни Солтаев заявил, что обратится к Москальковой по поводу Telegram

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев собирается поговорить с федеральным омбудсменом Татьяной Москальковой по поводу блокировки мессенджера Telegram в республике. Об этом сообщает РИА Новости.

«Блокировка Telegram в Чеченской Республике продолжается <...>. В связи с непрерывностью этого процесса встает ряд вопросов, связанных с правами человека <...>. Рассчитываю, что меня поддержит уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова», — сказал Солтаев.

Он добавил, что также обратился в Роскомнадзор.

8 марта министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов заявил, что мессенджер Telegram заблокировали в Чечне и Дагестане ради информационной безопасности. По его словам, решение приняли на федеральном уровне после беспорядков в аэропорту Махачкалы 29 октября 2023 года. Тогда, предположительно, сервисом пользовались участники беспорядков. Чиновник отметил, что в дальнейшем мессенджер могут разблокировать, если «исчезнут угрозы».

10 марта министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что блокировка Telegram на территории республики и Дагестана является необоснованной и нерациональной.

Ранее в Кремле назвали Telegram главным источником информации.