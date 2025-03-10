В Чечне высказались о блокировке мессенджера Telegram

Блокировка мессенджера Telegram на территории Чечни и Дагестана является необоснованной и нерациональной. Об этом в своем Telegram-канале написал министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«Мы настоятельно призываем пересмотреть это решение, учитывая, что жители региона имеют такое же право на получение и распространение информации, как и другие граждане нашей страны», — написал он.

8 марта министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов заявил, что мессенджер Telegram заблокировали в Чечне и Дагестане ради информационной безопасности. По его словам, решение приняли на федеральном уровне после беспорядков в аэропорту Махачкалы 29 октября 2023 года. Тогда, предположительно, сервисом пользовались участники беспорядков. Чиновник отметил, что в дальнейшем мессенджер могут разблокировать, если «исчезнут угрозы».

Ранее в Дагестане отчитались о блокировке фейков и экстремистских каналов.