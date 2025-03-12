Россиянин забил приятеля, который осудил его за криминальное прошлое

В Курлово мужчина расправился со знакомым, который упрекнул его за криминальное прошлое, сообщает прокуратура Владимирской области.

В марте прошлого года 35-летний местный житель оказался в квартире 51-летнего знакомого. Во время трехдневного застолья гость признался, что имеет судимость и отбывал наказание в колонии, а хозяин дома осудил этот факт его биографии и оскорбил мужчину. Тот обиделся и в присутствии двух очевидцев жестоко избил оппонента, после чего все продолжили распивать спиртные напитки.

Через несколько дней самочувствие жертвы ухудшилось, и знакомая, которая была очевидцем избиения и все это время оставалась с ним в квартире, вызвала скорую помощь и полицию. Однако полученные телесные повреждения оказались серьезнее, чем полагал потерпевший. У него началось сильное кровотечение, и помочь мужчине не успели.

Виновника трагедии, который ранее отбывал наказание в местах лишения свободы за аналогичное преступление, задержали и отправили под стражу. Следователи собрали неопровержимые доказательства того, что травмы мужчине причинил именно обвиняемый. В ближайшее время он предстанет перед судом.

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