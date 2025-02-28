Подчиненная ударила начальницу ножом за выговор

Тайка напала с ножом на свою начальницу, которая отчитала ее за курение на работе

В Таиланде женщина напала с ножом на начальницу, которая сделала ей замечание за курение в рабочее время. Об этом пишет The Thaiger.

Инцидент произошел вечером 23 февраля в провинции Самутсакхон. Правоохранители задержали нападавшую на месте преступления — в круглосуточном магазине. 28-летняя Камонрат еще держала в руках нож, которым ранила 35-летнюю управляющую Тавинан, и стояла над ее безжизненным телом. Полицейские были вынуждены применить силу, чтобы задержать подозреваемую, но она отказалась говорить о своих мотивах.

Оказалось, что незадолго до трагедии менеджер вызвала подчиненную на разговор. Они встретились в подсобном помещении, и Тавинан потребовала, чтобы сотрудница не курила во время работы. Выговор разозлил Камонрат, которая несколько раз ударила ее ножом. Женщине уже предъявили обвинение, ей грозит либо пожизненное заключение, либо лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.

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