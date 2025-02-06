В российском регионе подростка обвинили в нацизме за надетый китель

В Кабардино-Балкарии юношу в армейском кителе ГДР обвинили в нацизме

В городе Тырныауз Кабардино-Балкарии 15-летнего школьника обвинили в нацизме из-за того, что он пришел на собрание КПРФ в армейском кителе Германской Демократической Республики (ГДР). Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Отмечается, что подросток проводит молодежные собрания партии. Участники с элементами костюмированного представления обсуждают там исторические события. Темой прошедшей встречи стала ГДР. Юноша купил китель на маркетплейсе.

Совместная фотография школьников с мероприятия появилась на сайте КПРФ. Одному из посетителей ресурса не понравился внешний вид подростка. Комментатор заявил, что образ школьника в кителе «смахивал» на фашистский. Позже с ресурсов партии фото было удалено, однако было принято решение заняться поиском человека, высказавшегося негативно в адрес юноши.

Коммунисты решили привлечь к процессу следователей и представителей прокуратуры. В следственном управлении уже объявили, что не планируют возбуждать уголовное дело.

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