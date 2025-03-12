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В Германии арестовали гражданку Белоруссии, подозреваемую в нелегальном экспорте машин

В ФРГ арестовали подозреваемую в нарушении санкций Евросоюза против России
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Владимир Сергеев/РИА Новости

Правоохранительные органы ФРГ арестовали 46-летнюю женщину из Белоруссии по подозрению в нарушении санкций Европейского союза в отношении РФ. Об этом сообщается в совместном заявлении прокуратуры Берлина и таможенного следственного управления, передает ТАСС.

«С 5 апреля 2022 года женщина вместе с двумя сообщниками вывезла на территорию России большое количество автомобилей», — говорится в публикации.

Чтобы обойти действующее постановление Евросоюза, подозреваемые, как отмечается в заявлении, при декларировании автомобилей создали впечатление, что они перевозят их не в РФ, а в Белоруссию, Таджикистан, Узбекистан и Киргизию.

«Удалось установить, что 186 из этих автомобилей были зарегистрированы в России, то есть изначально они должны были экспортироваться туда и поставляться только через предполагаемые страны-получатели», — утверждают правоохранители.

Уточняется, что в связи с этим у женщины прошли обыски. В результате обысков в Берлине и Баварии изъяли пять машин, документы и носители информации, которые будут изучать во время дальнейшего расследования.

«Так как подозреваемая вместе с двумя сообщниками могли вывезти 192 автомобиля общей стоимостью €21 413 161, также был наложен арест на имущество на эту сумму», — подчеркивается в заявлении.

До этого полиция Финляндии сняла арест с танкера Eagle S, который был задержан по подозрению в обрыве кабеля Estlink 2 в Балтийском море.

Ранее госсекретарь США заявил, что вопрос санкций против России будет обсуждаться.

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