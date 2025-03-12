Мужчина похитил пять миллионов рублей и 10 лет скрывался в буддийском монастыре

В Таиланде задержали монаха, который 10 лет назад участвовал в ограблении

Грабителя, скрывавшегося 10 лет в буддийском монастыре, арестовали в Таиланде, сообщает Thaiger.

Полиция пришла в один из храмов в Аюттайе 10 марта, чтобы задержать 59-летнего тайца по имени Чалад, который долгие годы жил там в качестве монаха. При этом мужчина находился в розыске с 3 февраля 2015 года в связи с громким делом об ограблении. Следователи установили, что в 2010 году Чалад и его сообщники проникли в дом состоятельного человека, связали хозяев и похитили ценности, включая золотые ожерелья, кольца, роскошные часы и амулеты, на общую сумму более 2 миллионов батов (около 5,2 млн рублей — прим. ред.)

Тогда Чалад был вызван в суд, где мог оспорить обвинения, но предпочел скрываться от правосудия, перемещаясь между разными провинциями. Недавно полицейские узнали, что мужчина стал монахом, после чего он и был задержан. На допросе Чалад признал свою причастность к ограблению и заявил, что выполнял роль водителя и соглядатая.

Ранее россиянин ограбил более 20 магазинов и аптек и был пойман.