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Пятиклассник вонзил нож в 14-летнего подростка на детской площадке в Москве

«МК»: ученик пятого класса из Москвы ударил ножом старшеклассника
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Depositphotos

В Москве пятиклассник напал с ножом на старшеклассника, сообщает mk.ru.

Поножовщина произошла 11 марта на детской площадке во дворе дома в Ананьевском переулке. Вечером там проводили время три девочки и три мальчика. К подросткам подошел мальчик, который учится с ними в одной школе, но на два года младше. Пятиклассник всегда отличался агрессивным поведением и носил при себе походный складной нож, которым часто хвастался перед старшеклассниками.

Мальчик стал приставать к одному из них, спровоцировал словесную перепалку и драку. Девочки убежали на другую скамейку, а 14-летний юноша вступился за своего друга, в этот момент пятиклассник вытащил лезвие, ударил им оппонента по ноге и покинул площадку. Школьницы вызвали на место скорую помощь, и пострадавшего доставили в больницу. Оказалось, что он получил тяжелое ранение, примерно 7 см в длину и в глубину почти до кости. Сейчас юноша остается под наблюдением врачей.

Ранее в Костроме подросток напал на таксиста и ударил его ножом в шею.

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