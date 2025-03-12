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В Якутии оленевод нашел в лесу загадочную субстанцию, вышедшую из-под земли

Оленевод из Якутии снял на видео странную жижу с пузырями

В Якутии оленевод обнаружил на земле загадочную субстанцую. Из-под земли на снег вышла странная коричневая жижа и начала пузыриться, сообщил Telegram-канал «Бытантай уоттара».

На появившемся в сети видео можно увидеть, как из-под земли извергается жижа. При этом по консистенции непонятно, твердая она или жидкая. Лопнувшие пузыри оставляют на субстанции большие дыры. Когда оленевод попытался прикоснуться к жиже, она под его ногой треснула. На кадрах видно, что внутри она пустая.

Эта находка спровоцировала в сети многочисленные споры. Некоторые пользователи интернета предположили, что найденная в Якутии субстанция связана с природным, биогенным или радиогенным газами.

До этого жители Анапы обнаружили на побережье в районе косы Голенькой другое необычное явление. Крупные обломки льда выбросило на берег. Такие нагромождения называют торосами, они образуются в результате сжатия ледяного покрова под силой течений, ветра, приливов и отливов. Для побережья Анапы подобное явление — редкость.

Ранее в Омской области сняли на видео велокурьера среди торосов на льду Иртыша.

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