В Якутии оленевод нашел в лесу загадочную субстанцию, вышедшую из-под земли

Оленевод из Якутии снял на видео странную жижу с пузырями

В Якутии оленевод обнаружил на земле загадочную субстанцую. Из-под земли на снег вышла странная коричневая жижа и начала пузыриться, сообщил Telegram-канал «Бытантай уоттара».

На появившемся в сети видео можно увидеть, как из-под земли извергается жижа. При этом по консистенции непонятно, твердая она или жидкая. Лопнувшие пузыри оставляют на субстанции большие дыры. Когда оленевод попытался прикоснуться к жиже, она под его ногой треснула. На кадрах видно, что внутри она пустая.

Эта находка спровоцировала в сети многочисленные споры. Некоторые пользователи интернета предположили, что найденная в Якутии субстанция связана с природным, биогенным или радиогенным газами.

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