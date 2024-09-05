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Пьяный россиянин угнал машину скорой помощи, чтобы просто покататься по поселку

В Вологодской области мужчину задержали за угон машины скорой помощи

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Ilya_Kuznetsov/Shutterstock

Житель Вологодской области стал фигурантом уголовного дела после угона машины скорой помощи. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в поселке Вытегорского района. По версии правоохранителей, мужчина угнал автомобиль, когда тот стоял около Белоручейской больницы.

После этого он врезался в гараж и поспешил скрыться с места происшествия. При этом в салоне подозреваемый оставил пустую бутылку водки и мобильный телефон.

Полицейские оперативно задержали местного жителя. Известно, что ранее он не был судим.

«Подозреваемый рассказал, что угнал УАЗ, чтобы покататься по поселку», – поделились в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о завладении машиной без цели хищения. В рамках закона за подобное преступление предусмотрен срок до пяти лет.

До этого в Забайкалье пьяный мужчина угнал карету скорой помощи после того, как у него закончился запас спиртных напитков. Он зашел в гараж местной больницы и уехал на одном из средств передвижения. Известно, что на такой поступок он решился, чтобы поехать за добавкой.

Ранее ярославец угнал скорую помощь вместе с медиками в салоне.

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