Пьяный россиянин угнал машину скорой помощи, чтобы просто покататься по поселку

Житель Вологодской области стал фигурантом уголовного дела после угона машины скорой помощи. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в поселке Вытегорского района. По версии правоохранителей, мужчина угнал автомобиль, когда тот стоял около Белоручейской больницы.

После этого он врезался в гараж и поспешил скрыться с места происшествия. При этом в салоне подозреваемый оставил пустую бутылку водки и мобильный телефон.

Полицейские оперативно задержали местного жителя. Известно, что ранее он не был судим.

«Подозреваемый рассказал, что угнал УАЗ, чтобы покататься по поселку», – поделились в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о завладении машиной без цели хищения. В рамках закона за подобное преступление предусмотрен срок до пяти лет.

До этого в Забайкалье пьяный мужчина угнал карету скорой помощи после того, как у него закончился запас спиртных напитков. Он зашел в гараж местной больницы и уехал на одном из средств передвижения. Известно, что на такой поступок он решился, чтобы поехать за добавкой.

Ранее ярославец угнал скорую помощь вместе с медиками в салоне.