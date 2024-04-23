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14-летний школьник пригрозил учителю расправой и ударил его по лицу за сделанное замечание

Во Франции 14-летний школьник пригрозил учителю расправой и был задержан

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Christophe Ena/AP

Во Франции школьник напал на учителя после того, как он сделал ему замечание. Об этом пишет La Provence.

Инцидент произошел 22 апреля в средней школе в Тулузе. Посреди урока на учителя напал один из его учеников. Как стало известно позднее, 14-летний подросток так отреагировал на высказанное ему замечание. Оказалось, что мальчик неуважительно себя вел, а когда педагог упрекнул его за это, сразу напал на мужчину. Он схватил пострадавшего за воротник рубашки, прижал к стене и стал размахивать кулаком, а затем нанес жертве четыре пощечины.

В итоге из класса агрессора выводили его одноклассники, уходя подросток пригрозил педагогу расправой. Мужчина был шокирован произошедшим и подал на ученика жалобу, заявление в полицию на него также написал директор школы. Прокуратура Тулузы распорядилась задержать школьника и взять его под стражу. Его временно отстранили от занятий до заседания дисциплинарного совета. По данным управления образования, ученик неоднократно привлекался к ответственности за нарушение дисциплины, а с его родителями несколько раз беседовало руководство школы.

Ранее выгнанный с урока 15-летний подросток пригрозил ножом директору французской школы.

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