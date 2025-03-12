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В Забайкалье женщина из ревности подожгла фейерверк с 49 залпами в авто местной жительницы

В Забайкалье женщина пыталась сжечь машину 49 залпами фейерверка
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Прокуратура Забайкальского края

Жительницу Забайкалья обвиняют в уничтожении чужого имущества из ревности. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в поселке Агинское. По версии следствия, 42-летняя женщина нанесла серьезные повреждения автомобилю марки Toyota, который принадлежал местной жительнице. Она разбила окно и магнитолу, после чего нанесла удары по капоту.

«В целях полного уничтожения автомашины она поместила в салон фейерверк с 49 залпами и подожгла его», – сообщается в публикации.

Несмотря на высокую температуру, машина не загорелась и пиротехника повредила только обшивку салона. Если бы огонь охватил автомобиль, он мог перекинуться и на деревянную ограду дома.

В отношении обвиняемой возбудили уголовное дело. Фигурантка выкупила машину и таким образом возместила ущерб. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Хакасии задержали мужчину, сбросившего знакомого в колодец из ревности.

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