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Мужчина приревновал знакомого к женщине и сбросил его в колодец

В Хакасии задержали мужчину, сбросившего знакомого в колодец из ревности
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Global Look Press

В Хакасии мужчина стал фигурантом уголовного дела после застолья со знакомым. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в селе Бея. По версии следствия, 61-летний мужчина выпивал с 27-летним знакомым, но в какой-то момент между ними произошел конфликт из-за женщины.

Из ревности младший участник конфликта избил старшего, после чего связал ему ноги ремнем и сбросил в колодец. После этого гость закрыл дом и скрылся с места.

Позже пострадавшего нашли, но спасти его не удалось. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело, фигуранта задержали. Известно, что его уже привлекали к ответственности за имущественные преступления.

До этого в Красноярском крае суд вынес приговор женщине, которая напала на детей из ревности к супругу. Узнав, что мужчина ей изменяет, россиянка ударила топором одну из своих дочерей, затем напала с ножом на вторую. Третью она не тронула, но сама девочка наблюдала за процессом. Женщину осудили на 22 года.

Ранее в Петербурге мужчина из ревности открыл стрельбу по женщине, с которой расстался.

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