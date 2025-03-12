Россиянка засудила бывшего ухажера, который преследовал ее после расставания

Жительница Екатеринбурга подала в суд на бывшего ухажера за преследование после расставания и выиграла дело. Об этом сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда города.

В своем иске женщина указывала, что в 2020 году состояла в романтических отношениях с ответчиком. После того как они расстались, мужчина пытался продолжить общение, хотя заявительница это не поддерживала. Он искал встречи с ней, писал бумажные и электронные письма, оставлял рисунки на двери и на асфальте у дома с любовными признаниями.

Все это время, по словам истицы, она находилась в постоянном стрессе и страхе за собственную жизнь, а также жизни близких людей. Преследование продолжалось с сентября 2020 года несколько лет, за исключением полугода, когда мужчина не мог отыскать бывшую девушку.

«Из-за навязчивых действий ответчика истец была вынуждена сменить место жительства и номер телефона, кроме того, лишена возможности построить личную жизнь», — рассказали в пресс-службе суда.

Судом был доказан факт преследования, несмотря на то, что ответчик настаивал, что случайно пересекается с бывшей девушкой. При этом мужчина не отрицал, что хотел бы возобновить с женщиной романтические отношения.

Требования жительницы Екатеринбурга были удовлетворены частично, суд обязал мужчину компенсировать ей моральный вред в размере 300 тысяч рублей, а также покрыть судебные расходы.

Ранее в Петербурге женщина подала в суд на сталкера, ожидавшего встречи с ней 15 лет.