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Россиянин стал преследовать возлюбленную спустя 15 лет после их последней встречи

В Петербурге женщина подала в суд на сталкера, ожидавшего встречи с ней 15 лет

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В Петербурге мужчину подозревают в преследовании женщины. Об этом сообщает руководитель Объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

По словам истца по имени Анна, в 2008 году она обучала желающих по программе, связанной с фитнесом. Мужчина по имени Владимир приобрел у нее курс и успешно его прошел. Все это время Анна вела себя с учеником только как педагог.

Спустя 15 лет после обучения, Владимир снова вышел на связь с наставником. По словам Анны, мужчина преследует ее, собирает информацию о частной жизни и настойчиво пытается общаться. При этом он обращается не только к своему бывшему педагогу, но и к ее родственникам.

«Владимир утверждает, что перестать думать об Анне он не может», – сообщила Лебедева.

Анна требует запретить экс-ученику приближаться к ней и вмешиваться в ее жизнь. Помимо этого, женщина попросила суд взыскать с него 100 000 рублей в качестве компенсации за моральный вред.

«В общем, 15 лет – это слишком даже для самого нерешительного мужчины», – поделилась мнением глава Объединенной пресс-службы судов Петербурга.

На данный момент иск к производству не принят.

Ранее в Череповце мужчину оштрафовали за преследование официантки.

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