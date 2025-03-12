Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В московской многоэтажке сорвался лифт с пассажирами

В Москве в многоэтажке рухнул лифт
close
Shutterstock/BestPhotoPlus

В Москве два человека рухнули вместе с лифтом в жилищном комплексе. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел в доме на 3-й Гражданской улице. На кадрах из кабины заметно, что в момент аварии внутри находились жильцы и такса. Как рассказали застрявшие в подъемнике люди, «лифт долбанул так, что они не успели опомниться».

Люди смогли выбраться из кабины. На каком именно этаже подъемник спикировал вниз, не сообщается. Один из пассажиров предположил, что причиной поломки стало то, что накануне кто-то вез тяжелые вещи.

На видео также можно увидеть, что, когда пассажирка прикоснулась к перилам в лифте, одна из стенок отошла от пола.

По данным Telegram-канала, жильцы несколько раз жаловались на работу лифтов. Кабины нередко застревают, часто не работают.

До этого в Петербурге двое взрослых и ребенок застряли в лифте торгового центра на станции метро «Пионерская». Специалисты прибыли на место только спустя полтора часа, все это время пассажиры сидели без света.

Ранее в Москве местный житель обнаружил змею в лифте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами