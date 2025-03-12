В московской многоэтажке сорвался лифт с пассажирами

В Москве два человека рухнули вместе с лифтом в жилищном комплексе. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел в доме на 3-й Гражданской улице. На кадрах из кабины заметно, что в момент аварии внутри находились жильцы и такса. Как рассказали застрявшие в подъемнике люди, «лифт долбанул так, что они не успели опомниться».

Люди смогли выбраться из кабины. На каком именно этаже подъемник спикировал вниз, не сообщается. Один из пассажиров предположил, что причиной поломки стало то, что накануне кто-то вез тяжелые вещи.

На видео также можно увидеть, что, когда пассажирка прикоснулась к перилам в лифте, одна из стенок отошла от пола.

По данным Telegram-канала, жильцы несколько раз жаловались на работу лифтов. Кабины нередко застревают, часто не работают.

До этого в Петербурге двое взрослых и ребенок застряли в лифте торгового центра на станции метро «Пионерская». Специалисты прибыли на место только спустя полтора часа, все это время пассажиры сидели без света.

Ранее в Москве местный житель обнаружил змею в лифте.