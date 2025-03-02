Нутрициолог рассказала, какие методы укрепления иммунитета не работают

Нутрициолог Федулова: для укрепления иммунитета не нужно полагаться на добавки

Работа иммунной системы зависит от комплексного поступления витаминов, микроэлементов, аминокислот и пробиотиков. Поэтому отдавать приоритет нужно сбалансированному питанию, а не изолированным пищевым добавкам и «суперфудам». Об этом «Газете.Ru» рассказала технолог-нутрициолог Лилия Федулова, руководитель лаборатории биологически активных веществ ФНЦ пищевых систем имени В. М. Горбатова РАН.

Специалист объяснила, что иммунную функцию можно улучшить с помощью комплексного воздействия питательных веществ, которые работают сообща, обеспечивая защиту от патогенов и регулируя воспалительные процессы.

Примером оптимальной стратегии сбалансированного питания выступает средиземноморская диета. Она включает оливковое масло, рыбу, овощи, фрукты и цельнозерновые.

По словам Федуловой, организм эффективнее усваивает питательные вещества из натуральных источников, таких как животные и растительные белки, орехи и ферментированные продукты. По этой причине не стоит использовать пищевые добавки как главный инструмент для укрепления иммунной системы, за исключением случаев доказанного дефицита определенных питательных веществ в организме.

Также специалист рекомендует не переусердствовать при потреблении отдельных продуктов с выраженными полезными свойствами.

«Важно избегать акцента на отдельных «суперфудах», так как избыток одних нутриентов может нарушить всасывание других», — объяснила эксперт.

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