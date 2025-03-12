В Петербурге первокурсница выпала из окна на глазах у матери и не выжила

Фонтанка: в Петербурге студентка выпала из окна на 13-м этаже, ее не спасли

В Петербурге 16-летняя студентка колледжа выпала из квартиры на 13-м этаже. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на проспекте Народного Ополчения. По данным издания, мать подростка вызвала медиков из-за неадекватного поведения дочери, приехавшие на место специалисты провели осмотр и спустя непродолжительное время уехали.

Спустя некоторое время девушка выпала из окна, ее нашли на детской площадке перед домом.

В ситуации разбираются правоохранители. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает 78.ru, в момент произошедшего в комнате присутствовала мать студентки. Сама девушка училась на первом курсе местного колледжа. Известно, что подросток рос в полной семье, на учете девушка не состояла.

До этого в Подмосковье девочка выпала из окна, когда готовила сюрприз брату. Пока молодой человек гулял с друзьями, 12-летняя школьница решила закрепить подарок с внешней стороны окна.

В какой-то момент она случайно сорвалась. Очевидцы вызвали на место медиков, но спасти пострадавшую не удалось.

Ранее в Москве женщина-инвалид сорвалась с веревки из простыней, пытаясь сбежать из дома.