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Двух египтян осудили за нападение на мужчину в Перми

Два студента из Египта отправятся в колонию за нападение на мужчину в Перми
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ГУ МВД России по Пермскому краю

Двух студентов из Египта отправят в колонию за нападение на жителя Перми. Об этом сообщили в региональном МВД.

По данным ведомства, нападение произошло в 2023 году. Молодые люди заметили мужчину с ноутбуками в рюкзаке. На Народовольческой улице они на него напали, избили, после чего похитили имущество.

«Потерпевший обратился за помощью в полицию. Оперативники задержали налетчиков: студентов в возрасте 22 и 23 лет одного из пермских вузов. Известно, что они прибыли в Россию для получения высшего образования», — говорится в сообщении.

Нарушителей приговорили к трем и четырем годам лишения свободы соответственно. На данный момент приговор в силу еще не вступил.

Недавно в Екатеринбурге толпа иностранцев пыталась попасть в миграционный центр и снесла дверь с петель. Очевидцы поделились кадрами инцидента. Как рассказал глава пресс-службы управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых, после произошедшего в миграционный центр направили наряд полиции.

Ранее сообщалось, что более 1,6 тысячи мигрантов за год лишились приобретенного гражданства РФ.

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