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Стало известно, какие орехи помогут в борьбе с раком

Conversation: бразильские орехи помогут в борьбе с раком
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Sunlight7/Shutterstock/FOTODOM

Ученые продолжают исследовать влияние селена – микроэлемента, которым богаты бразильские орехи – на профилактику и лечение рака. Недавнее исследование ученых показало, что селен может замедлять рост опухолей и повышать эффективность химиотерапии, что делает его потенциальным союзником в борьбе с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщает портал The Conversation.

Селен является мощным антиоксидантом, который защищает клетки от повреждений, поддерживает работу иммунной системы и участвует в репарации ДНК. Его недостаток может ослаблять организм и повышать риск ряда заболеваний, включая онкологические.

Бразильские орехи – один из самых богатых природных источников селена. Всего одна-две штуки в день могут покрыть суточную потребность организма в этом элементе, обеспечивая профилактику дефицита и укрепление иммунитета.

Ранее считалось, что селен способен предотвращать развитие опухолей, однако результаты клинических исследований оказались неоднозначными. Например, крупное исследование SELECT показало, что прием селена не снижает риск рака простаты, а у мужчин с изначально высоким уровнем селена даже повышает его вероятность.

В то же время исследование других форм селена, таких как метилселениновая кислота (MSA) и селено-L-метионин (SLM), показали перспективные результаты. Ученые обнаружили, что эти соединения могут замедлять рост опухолей почек и даже повышать эффективность химиотерапии. В клинических испытаниях сочетание селена с препаратом акситиниб помогло уменьшить опухоли у половины пациентов, продлив их жизнь в среднем на 20 месяцев.

Несмотря на потенциальную пользу, селен имеет узкое терапевтическое окно – его переизбыток может быть токсичным. Чрезмерное употребление добавок может привести к селенозу, который сопровождается ломкостью ногтей, раздражительностью и даже поражением внутренних органов.

Поэтому ученые советуют получать селен из натуральных источников, таких как бразильские орехи, морепродукты, яйца и цельнозерновые продукты. Умеренное потребление этого микроэлемента может стать важным шагом в поддержании здоровья и снижении риска развития рака.

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