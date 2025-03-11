Врач объяснил, какие привычки в семье провоцируют развитие аллергии у детей

Аллергия впервые чаще всего развивается еще в детском возрасте. Причин этому может быть несколько, но самым важным фактором является страх микробов. В семьях, где бактерий сильно боятся, пытаются все отмыть большим количеством разных моющих средств, количество аллергических реакций в несколько раз выше, чем в других, рассказал врач-педиатр, специалист по клинической лабораторной диагностике Александр Карасев в эфире Общественной Службы Новостей.

Еще одним фактором формирования аллергии в детстве является городская среда. Среди выросших в сельской местности это заболевание встречается реже, даже при условии, что генетическая склонность и у городских, и у сельских жителей будет одинаковой, отметил врач. Также, по его словам, наиболее опасно жить рядом с городами, имеющими токсичное производство. В качестве примера он привел Норильск, Череповец и Липецк.

«Что касается аллергенов — все осталось без изменений, за исключением лекарственных средств, которые сами по себе стали аллергенами. Необоснованный прием антибиотиков также очень влияет на развитие аллергии», — подчеркнул педиатр.

По его словам, у детей, прошедших за всю жизнь шесть-семь курсов антибиотиков, риски развития аллергии и других аутоиммунных заболеваний намного выше.

Аллергики уже начали чувствовать симптомы сезонности, так как сейчас зацвел орешник. Причем маска защититься от пыльцы не поможет, но важно соблюдать гигиену дома — использовать увлажнители и очистители воздуха с HEPA-фильтром, заключил врач.

Напомним, главный технолог «Много лосося» Людмила Румянцева рассказала «Газете.Ru», что людям, страдающим сезонной аллергией в период цветения, следует пересмотреть весной свой рацион. По ее мнению, в это время необходимо употреблять гипоаллергенные овощи и фрукты, например — огурцы и листовой салат, картофель и капусту, в том числе морскую, зеленые или печеные яблоки и груши.

Россиянам рассказали, какие продукты обостряют аллергию весной.