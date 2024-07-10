Мужчина перевозил у себя в штанах более сотни змей, но попался на таможне

Китайца поймали при попытке провезти в город Шэньчжэнь более сотни змей. Об этом сообщает Channel News Asia.

Мужчина следовал из Гонконга, когда его остановили таможенники. Они осмотрели пассажира и заметили у него в карманах несколько пакетов, которые были заклеены скотчем. Внутри оказались змеи «всевозможных форм, размеров и цветов».

В результате таможенники изъяли 104 змеи, среди которых были и маисовые. Многие виды не являются местными. Какое наказание понесет задержанный, неизвестно.

По данным источника, Китай стал одним из крупнейших центров торговли животными в мире. В последнее время власти приняли меры, которые позволяют результативнее бороться с незаконной торговлей.

«Законы страны о биологической безопасности и контроле заболеваний запрещают людям ввозить неместные виды без разрешения», – сообщается в публикации.

По словам специалистов, те, кто нарушает правила, будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.

Ранее школьник из Сургута провел 11 дней в реанимации после укуса гадюки.