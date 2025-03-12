Россиян предупредили о новой схеме обмана с самозапретом на кредиты

После введения закона о самозапрете на кредиты мошенники начали использовать его в своих целях. О новой схеме обмана рассказал специалист по информационной безопасности Алексей Курочкин в интервью RT.

«Сейчас пошла информационная волна по самозапретам и мошенники быстренько сообразили, что людям, особенно старшему поколению, которые не очень разбираются в технологиях, можно это якобы подсказать. А на самом деле им нужно получить СМС от «Госуслуг», — сказал Курочкин.

После злоумышленники могут использовать доступ к порталу для получения личных данных и оформления займов.

По словам Курочкина, чем больше людей установят запрет и увидят, как он работает, тем быстрее новая мошенническая схема перестанет быть эффективной.

До этого в Объединенном кредитном бюро сообщили, что около 2,7 миллиона человек уже установили самозапрет на кредиты только за первые три дня работы этого сервиса. Из них 91% пользователей хотели защититься от нежданных долгов и выбрали полный запрет на кредиты. Выдачу кредитов и займов без личного присутствия выбрали 5% граждан. Примерно 2,5% граждан поставили запрет только на микрокредитование.

Ранее россиянам объяснили, как действует самозапрет на кредиты.