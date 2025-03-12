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В Госдуме предложили давать аллергикам отпуск в сезон цветения

В Госдуме рекомендуют давать аллергикам оплачиваемый отпуск на период цветения
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Depositphotos

Работникам с явно выраженными симптомами аллергии стоит выделять внеплановый оплачиваемый отпуск на период цветения для того, чтобы поддержать их здоровье. Об этом РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Считаю, что работник с явно выраженными симптомами аллергии должен иметь возможность в приоритетном порядке уходить во внеплановый оплачиваемый отпуск именно в тот месяц, когда цветет растение, на которое у него аллергическая реакция, и независимо от утвержденного графика отпусков на год», — заявил Леонов.

Он пояснил, что такой отпуск позволит аллергикам уезжать в другие регионы, где цветение либо уже завершилось, либо еще не начиналось. По словам Леонова, несколько лет в таком режиме позволит аллергикам либо избавиться от такой проблемы, либо минимизировать влияние на свое здоровье.

В Москве тем временем уже начался период активного цветения ольхи и березы, очень распространенных аллергенов, поэтому Яндекс начал показывать аллергикам дни с наибольшим объемом пыльцы в воздухе.

Ранее россиянам рассказали, какие продукты обостряют аллергию весной.

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