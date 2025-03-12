В Первоуральске мигрант приставал к несовершеннолетним на улице

В Первоуральске мигрант получил срок за приставание к школьницам на улицах

В Свердловской области иностранца осудили за домогательства в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам.

По данным издания, одна из пострадавших в соцсетях рассказала, что летом прошлого года в Первоуральске к ней на улице приставал мужчина. После проверки выяснилось, что от действий иностранца пострадали еще две несовершеннолетних.

Как рассказал собеседник, одной из девушек подозреваемый «в трусы залезал, когда она с собакой гуляла».

«На поиски и задержание ушло два дня. Определив места его постоянной дислокации, сыщики устроили засаду. В итоге поймали его в магазине», – сообщается в публикации.

Задержанный оказался 23-летним молодым человеком. Сначала он не признавал вину, но позже ему продемонстрировали видео-доказательства, где он пристает к девушкам.

Всего в полицию обратились пять пострадавших, мужчину обвиняют в насильственных действиях сексуального характера и развратных действиях. Его приговорили к восьми годам лишения свободы.

Ранее в Тюмени неизвестный приставал к девушке в маршрутке.