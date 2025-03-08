В Тюмени неизвестный приставал к девушке в маршрутке

В Тюмени в маршрутке мужчина залез руками под одежду 16-летней девушки. Об инциденте пострадавшая рассказала в социальных сетях.

По словам девочки, все произошло в маршрутном автобусе 7 марта. Один из пассажиров трогал девушку под одеждой.

«Мужчина, стоявший сзади, начал лезть своими грязными руками под мою куртку и одежду. Когда почувствовала это, повернулась и начала орать на весь салон», — рассказала девушка.

Школьница начала снимать злоумышленника на видео, мужчина у отвернулся от камеры и вышел на ближайшей остановке. Никто из пассажиров не отреагировал на происходящее. Обратилась ли автор видео в правоохранительные органы – неизвестно.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае бездомный приставал к ребенку на остановке. Мужчина начал оказывать знаки внимания восьмилетней девочке, стоявшей на остановке, он попытался схватить ребенка. За девочку заступилась женщина, агрессор ударил ее и лег спать на скамейку. Очевидцы обратились в правоохранительные органы, нападавшего задержали, им оказался 56-летний иностранец. В отношении агрессора составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее в Нижневартовске таксист приставал к девочке во время поездки.