В Ульяновске безработный с кирпичом обокрал ювелирный магазин

Сотрудники полиции задержали 24-летнего жителя Саратовской области, подозреваемого в дерзком ограблении ювелирного магазина. Об этом сообщает УМВД Ульяновской области.

Злоумышленник в ночное время кирпичом разбил витрину ювелирного магазина, похитил драгоценности на полтора миллиона рублей и скрылся. Подозреваемого в ограблении удалось быстро задержать в Саранске, им оказался 24-летний нигде не работающий житель Саратовской области.

Мужчина признался, что приехал в Ульяновск, чтобы совершить преступление. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже, саратовцу может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Хостинском районе Сочи злоумышленник, угрожая продавцу ножом, украл выручку из кассы продуктового магазина. Угрожая продавцу, злоумышленник заскочил за прилавок, открыл кассу и собрал всю выручку в сумме 17 тысяч рублей. После дерзкого ограбления неизвестный скрылся, а сотрудник торговой точки вызвал полицию. Подозреваемого в разбое удалось задержать, им оказался ранее судимый 42-летний местный житель. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, нападавшему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее россиянин ограбил более 20 магазинов и аптек и был пойман.