Врач рассказал, о каких заболеваниях сигнализирует ком в горле

Врач Кондрахин: ком в горле может возникать из-за проблем с пищеводом

Ком в горле может возникать на фоне заболеваний лор-органов и проблем с пищеводом. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин.

По его словам, в последнем случае речь может идти о гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), когда происходит заброс кислого содержимого желудка в пищевод. В обоих случаях он посоветовал обратиться к терапевту, чтобы он назначил лечение или перенаправил к более узкому специалисту.

При этом ком в горле может возникать и из-за стресса, который провоцирует спазм мышц глотки.

«Как правило, симптом проходит, как только психологическое состояние нормализуется. Справиться с проблемой могут помочь успокаивающие препараты, которые назначит врач», — указал Кондрахин.

Врач-эндокринолог сети «Клиника Фомина» в Воронеже Анастасия Лунева до этого рассказала «Газете.Ru», что появление зоба на шее, ком в горле, сонливость, раздражительность, изменение веса и боль в мышцах могут указывать на заболевание щитовидной железы. Необъяснимые изменения веса в любую сторону или невозможность похудеть могут указывать на проблемы со щитовидной железой, добавила она.

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