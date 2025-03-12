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Врач рассказал, о каких заболеваниях сигнализирует ком в горле

Врач Кондрахин: ком в горле может возникать из-за проблем с пищеводом
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Ком в горле может возникать на фоне заболеваний лор-органов и проблем с пищеводом. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин.

По его словам, в последнем случае речь может идти о гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), когда происходит заброс кислого содержимого желудка в пищевод. В обоих случаях он посоветовал обратиться к терапевту, чтобы он назначил лечение или перенаправил к более узкому специалисту.

При этом ком в горле может возникать и из-за стресса, который провоцирует спазм мышц глотки.

«Как правило, симптом проходит, как только психологическое состояние нормализуется. Справиться с проблемой могут помочь успокаивающие препараты, которые назначит врач», — указал Кондрахин.

Врач-эндокринолог сети «Клиника Фомина» в Воронеже Анастасия Лунева до этого рассказала «Газете.Ru», что появление зоба на шее, ком в горле, сонливость, раздражительность, изменение веса и боль в мышцах могут указывать на заболевание щитовидной железы. Необъяснимые изменения веса в любую сторону или невозможность похудеть могут указывать на проблемы со щитовидной железой, добавила она.

Ранее врач объяснила, как организм человека может сигнализировать о стрессе.

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