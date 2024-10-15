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Врач объяснила, как организм человека может сигнализировать о стрессе

Врач Романенко: ком в горле может быть сигналом организма о стрессе

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Учащенное сердцебиение может быть сигналом организма о тревоге и стрессе. Об этом рассказала терапевт, главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко, передает Pravda.Ru.

По ее словам, при наличии гормональных нарушений, недосыпа, сахарного диабета у человека в стрессовой ситуации также может повышаться давление, возможны боли в животе. Еще одним психосоматическим симптомом является ком в горле, добавила эксперт. Чтобы отличить психосоматические симптомы от серьезных заболеваний, она советует обращать внимание на их связь со стрессом и тревожностью, а также обратиться к врачу.

«Все чисто, нет никаких проблем, нет определенной связи с глотанием, с положением тела, с приемом пищи, значит, это психосоматика. И если нет субстрата, все чисто, нет изменений слизистой, нет увеличения щитовидной железы. Поэтому не нужно тратить время и принимать БАДы и еще какие-то чудодейственные витамины и микроэлементы, нужно обращаться к врачу», — уточнила Романенко.

Ученые из Сычуаньского университета в Китае до этого установили, что хронический стресс снижает количество полезных кишечных бактерий рода Lactobacillus, которые играют важную роль в иммунном ответе организма против рака.

Ранее врач объяснила, как стресс сказывается на менструальном цикле.

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