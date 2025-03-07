В Москве женщина-инвалид сорвалась с веревки из простыней, пытаясь сбежать из дома

Жительница Москвы пыталась сбежать из дома по веревке из простыней. Об этом сообщает Mash.
Инцидент произошел на Нагатинской улице. По данным Telegram-канала, местные жители обратили внимание на то, что из окна пятого этажа кто-то выбросил связанное постельное белье, затем на земле оказались рюкзак и коляска. На кадрах с места инцидента заметно, что «веревка» привязана к инвалидной коляске.
После коляски и рюкзака спикировала 45-летняя женщина, которая пыталась спуститься по простыням. По предварительным данным, она была инвалидом с отказавшими ногами.
Очевидцы вызвали на место медиков, которые направили пострадавшую в больницу.
«Во время госпитализации она находилась в сознании, но не шевелилась», – сообщается в публикации.
Подробности о состоянии женщины не уточняются. Известно, что она живет с матерью, отчимом и братом, последний является инвалидом.
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