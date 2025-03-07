В Москве женщина-инвалид сорвалась с веревки из простыней, пытаясь сбежать из дома

Mash: в Москве инвалид пыталась выйти из дома по простыням, но сорвалась

Жительница Москвы пыталась сбежать из дома по веревке из простыней. Об этом сообщает Mash.

Инцидент произошел на Нагатинской улице. По данным Telegram-канала, местные жители обратили внимание на то, что из окна пятого этажа кто-то выбросил связанное постельное белье, затем на земле оказались рюкзак и коляска. На кадрах с места инцидента заметно, что «веревка» привязана к инвалидной коляске.

После коляски и рюкзака спикировала 45-летняя женщина, которая пыталась спуститься по простыням. По предварительным данным, она была инвалидом с отказавшими ногами.

Очевидцы вызвали на место медиков, которые направили пострадавшую в больницу.

«Во время госпитализации она находилась в сознании, но не шевелилась», – сообщается в публикации.

Подробности о состоянии женщины не уточняются. Известно, что она живет с матерью, отчимом и братом, последний является инвалидом.

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