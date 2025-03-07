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В Москве женщина-инвалид сорвалась с веревки из простыней, пытаясь сбежать из дома

Mash: в Москве инвалид пыталась выйти из дома по простыням, но сорвалась
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Telegram-канал Mash

Жительница Москвы пыталась сбежать из дома по веревке из простыней. Об этом сообщает Mash.

Инцидент произошел на Нагатинской улице. По данным Telegram-канала, местные жители обратили внимание на то, что из окна пятого этажа кто-то выбросил связанное постельное белье, затем на земле оказались рюкзак и коляска. На кадрах с места инцидента заметно, что «веревка» привязана к инвалидной коляске.

После коляски и рюкзака спикировала 45-летняя женщина, которая пыталась спуститься по простыням. По предварительным данным, она была инвалидом с отказавшими ногами.

Очевидцы вызвали на место медиков, которые направили пострадавшую в больницу.

«Во время госпитализации она находилась в сознании, но не шевелилась», – сообщается в публикации.

Подробности о состоянии женщины не уточняются. Известно, что она живет с матерью, отчимом и братом, последний является инвалидом.

Ранее в Подмосковье 12-летняя школьница выпала из окна, готовя брату сюрприз на день рождения.

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