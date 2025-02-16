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Массовое отравление едой из доставки произошло в Москве

РЕН ТВ: в Москве произошло массовое отравление едой из доставки
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Shutterstock

В Москве около 20 человек отравились едой из доставки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Предварительно, инцидент произошел в гостинице, расположенной на улице Миклухо-Маклая на юго-западе столицы. Около 20 человек отравились заказанной едой и ощутили недомогание. За медицинской помощью в связи с болезненными симптомами обратились сотрудники двух организаций.

До этого порядка 50 человек отравились готовой едой в хостеле «Гостиница Рбк сервис» на юге Москвы, 20 человек госпитализированы в инфекционную больницу, их состояние оценивается как средней степени тяжести. В гостинице жили строители ЖК «Обручева, 30», которым поставляла питание компания ООО «Енидем». Накануне им на работе подали суп и курицу. Также отмечается, что рабочие живут в плохих условиях — в помещениях тесно, грязно и царит полная антисанитария.

Ранее в Нижегородской области пятеро человек отравились газом.

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