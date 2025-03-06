У четырехлетней девочки отнялись ноги на фоне гриппа

В США ребенок впал в кому из-за развившихся на фоне гриппа осложнений

В США четырехлетняя девочка заболела гриппом и попала в больницу с повреждением мозга. Об этом ее отец рассказал телеканалу ABC 7.

Болезнь навсегда изменила жизнь Локлинн Болер из штата Огайо. Глава семейства, Брэд Болер, сообщил, что недавно его маленькая дочь заболела гриппом. Лечение помогало плохо, и вскоре у ребенка начались серьезные проблемы с дыханием, а затем она упала в обморок. Отец срочно доставил ее в больницу.

«Врачам пришлось сделать ей три сеанса искусственного дыхания, прежде чем они наконец-то нашли пульс», — вспоминает мужчина.

Затем юную пациентку отвезли в другую больницу, где врачи сообщили семье ужасные новости.

«Они пришли и сказали нам, что у нее огромное количество травм мозга. Она больше никогда не сможет ходить. Полагаю, она сможет издавать звуки, но не говорить», — отмечает отец девочки.

Сейчас Локлинн находится в сознании и больше не нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких.

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