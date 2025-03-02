Появились подробности дела об отравлении 44 россиян метанолом

Один из осужденных фигурантов дела о гибели 44 россиян от метанола признался, что у него покупали спирт люди с алкогольной зависимостью. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Осужденный рассказал, что работал на Ботаническом рынке, где продавал спирт. К нему приходили за покупками алкоголики. Спирт, который привозил другой фигурант дела, водой не разбавляли и просто наливали в бутылки.

Суд в Свердловской области в августе 2023 года вынес приговор по уголовному делу о массовом отравлении метанолом 44 россиян. Представшие перед судом шесть мужчин и одна женщина получили от 3 до 6,5 года лишения свободы за производство и продажу контрафактного напитка.

Следствие и суд установили, что группировка действовала еще с 2020 года. В основном они торговали алкоголем в Екатеринбурге. В сентябре 2021 года из-за спиртного, в составе которого было метанола свыше нормы, отравились насмерть 44 человека.

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