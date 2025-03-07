В детсаду Хабаровского края произошла массовая вспышка кишечной инфекции

В Хабаровском крае среди воспитанников детсада в поселке Заветы Ильича произошла вспышка кишечной инфекции. Признаки заболевания уже выявили у 12 дошкольников, сообщили 360.ru в региональном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты уточнили, что заражение произошло не через пищу, а контактно-бытовым путем из-за неизолированного вовремя болеющего ребенка. Он заразил других детей, на данный момент подтверждено заболевание 12 воспитанников. Группу, где выявлена вспышка, временно закрыли после эпидемиологического расследования. В региональном СК сообщили о начатой в учреждении проверке.

В конце февраля в республиканском центре медицинской реабилитации и спортивной медицины в Якутии у 70 человек выявили признаки кишечной инфекции, в том числе у 21 ребенка. Предварительной причиной возникновения кишечной инфекции является пищевое отравление некачественной едой в центре реабилитации.

Ранее в Мурманске постояльцев дома-интерната госпитализировали с кишечной инфекцией.