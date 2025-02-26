ОМОН пришел в клуб ММА в Мытищах и задержал тренирующихся подростков

В подмосковных Мытищах сотрудники ОМОН пришли с проверкой в клуб ММА, в котором в тот момент проходила тренировка у детско-юношеских групп от 14 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его информации, омоновцы в полной экипировке нагрянули в клуб смешанных единоборств Agressor. В руках у них были автоматы и электрошокеры. При этом они не применяли спецсредства в отношении посетителей клуба.

Как пишет Baza, силовики поделили подростков по возрасту, посадили в ринг и вызвали родителей, чтобы передать им детей. Задержание несовершеннолетних, по словам родителей, сотрудники ОМОН объяснили «комендантским часом» (в Подмосковье действует комендантский час для детей до 16 лет. Им запрещено находиться на улице без сопровождения взрослых с 22:00 до 06:00). Родители задержанных подростков заявили, что время еще более чем позволяло детям добраться до дома без нарушений.

Ранее ОМОН устроил рейды в нескольких клубах Москвы.