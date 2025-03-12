Россиянам объяснили, будут ли начисляться налоги за сараи и дачные туалеты

Россиянам не нужно регистрировать теплицы, беседки, навесы, уличные душевые кабины, туалеты и другие хозяйственные постройки на территории дач. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра.

В ведомстве обратили внимание на появившуюся в СМИ информацию, согласно которой в России ввели обязательный налог на дома, бани, гаражи и другие капитальные строения, расположенные на территории дачных участков. Журналисты утверждали, что если их не зарегистрировать, то ФАС якобы сама назначит налог и штраф за уклонение от декларирования. В Росреестре отметили, что подобные сведения не соответствуют действительности.

В пресс-службе уточнили, что регистрировать нужно только капитальные хозяйственные постройки, считающиеся объектами недвижимости. В частности, они должны иметь прочную связь с землей и построены из определенных материалов. В связи с этим россиянам не нужно оплачивать налог за разборные теплицы, уличные туалеты, навесы и другие постройки.

В конце февраля член экспертного совета Мособлдумы, руководитель общественного движения «Народный сад» Федор Мезенцев сообщил, что в России с этого года ввели налог на бани и теплицы на территории частных домов и дач. Эта мера направлена на учет всех построек, ранее остававшихся вне имущественного налогообложения. Россиянам такой механизм будет даже выгоден, так как регистрация построек позволит их защитить.

Россиянам ранее рассказали, можно ли продавать урожай с дачи без регистрации и налогов.