В Польше похвастались безопасной для бобров борьбой с наводнением

Все польские бобры благополучно пережили борьбу с наводнением в родной стране. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на заседании штаба по борьбе со стихийным бедствием.

Сообщается, что в ходе борьбы с наводнениями были применены специальные сетки для предотвращения проникновения бобров к инженерным сооружениям, которые вреда животным не причиняют.

23 сентября Туск обвинил бобров в подкопе дамб и пообещал начать с ними войну.

Он добавил, что любые действия в отношении бобров должны идти в рамках закона. Туск подчеркнул, что сохранность насыпей и их защита от подкопов животных — безусловный приоритет властей.

Польша столкнулась с серьезными наводнениями в южных, западных и юго-западных районах, вызванных сильными дождями. Для борьбы с последствиями длительных проливных дождей пришлось привлечь более 26 тыс. военных. Наводнения называют сильнейшими за последние 30 лет. В 28 районах Силезского, Нижнесилезского и Опольского воеводств объявлен режим стихийного бедствия.

Ранее спутниковые снимки помогли оценить влияние бобров на сохранение природы.