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В Твери наказали таксиста, который заявил на пассажиров из-за наркотиков

В Твери таксист повез пассажиров за наркотиками и сдал их полиции
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Shutterstock

Таксист из Твери сдал полиции покупателей наркотиков и получил штраф, сообщает Tverigrad.ru.

В начале января Сохибджон Содиров получил заказ через приложение для вызова такси. Пассажиры просили водителя следовать по определенному маршруту, который, как позже понял Сохибджон, был связан с незаконным оборотом наркотиков.

Таксист решил привлечь клиентов к ответственности и доставил их прямо в отдел внутренних дел. Он передал правоохранителям координаты спрятанных веществ, но сотрудники полиции в его показаниях состава преступления не нашли и отпустили пассажиров такси.

Самого Сохибджона в тот же день оштрафовали за отсутствие разрешения на перевозку пассажиров в Тверской области. Кроме того, у таксиста изъяли автомобиль.

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