Американка сделала тест ДНК и отправила под суд свою бабушку

Американка из Мичигана по имени Дженна Роуз помогла раскрыть дело об инциденте, произошедшем более 25 лет назад, просто сделав тест ДНК. Об этом сообщает LADbible.

Речь идет о деле «Ребенка Гарнет». В 1997 году в выгребной яме кемпинга Гарнет-Лейк обнаружили младенца, но спасти его не смогли. Предположительно, пострадавший родился на сроке от 36 до 42 недель. Спустя некоторое время дело закрыли, так как каких-либо продвижений в расследовании не было.

В 2017 году дело возобновили, так как генетические экспертизы стали более совершенными. Предполагалось, что преступница является непрямой родственницей матери Дженны Роуз, которая живет в этом городе.

Спустя время сама девушка сделала ДНК-тест, благодаря которому выяснилось, что злоумышленницей была прямая родственница ее матери, то есть ее бабушка.

На данный момент родственнице семьи 60 лет, она уже стала фигуранткой разбирательства по делу. Пожилая женщина может получить пожизненный срок. Заседание суда назначено на 12 декабря.

Ранее в Челябинской области девушка оставила своего новорожденного ребенка в мусоре.