В Бразилии анаконда воспользовалась крокодилом для путешествия по Амазонии

Местные жители сняли, как анаконда прокатилась на спине у каймана в Амазонии

Местные жители сняли, как анаконда прокатилась на спине у каймана в Амазонии. Видео опубликовало издание What.

Уточняется, что кадры были сняты в болотистой местности Пантанал в штате Мату-Гросу на западе Бразилии. На видео видно, как крупный очковый кайман проплывал мимо местных рыбаков по мелководью. На спине у каймана расположилась желтая анаконда. Это одна из крупнейших неядовитых змей на Земле, которая вырастает до 3,5 метров в длину.

Такие змеи являются естественными соперниками кайманам — таким образом, рыбаки смогли снять редкий момент сотрудничества между двумя животными.

В октябре 2024 года в Бразилии мужчина прокусил анаконду, чтобы спастись.

Бразилец, будучи практически по грудь погруженным в воду, начал оказывать сопротивление анаконде, но ситуация осложнялась тем, что та начала сжимать свою жертву все сильнее. Понимая, что шансов все меньше, мужчина прокусил туловище змеи своими зубами.

Ранее в Бразилии анаконда выпрыгнула из воды и напала на мужчину во время рыбалки.