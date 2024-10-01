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Мужчине пришлось прокусить напавшую на него анаконду, чтоб спастись

Mirror: бразилец прокусил анаконду, чтобы выжить в борьбе с ней

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В Бразилии мужчина прокусил анаконду, чтобы спастись, пишет Mirror.

Как пишут СМИ, житель Бразилии столкнулся с гигантской анакондой во время прогулки вдоль реки. Змея, длиной более восьми метров и весом свыше 200 килограммов, внезапно атаковала его, обвившись вокруг его тела.

Бразилец, будучи практически по грудь погруженным в воду, начал оказывать сопротивление анаконде, но ситуация осложнялась тем, что та начала сжимать свою жертву все сильнее. Понимая, что шансов все меньше, мужчина прокусил туловище змеи своими зубами.

Его прием сработал — анаконда отступила. Друзья пострадавшего подняли его на борт лодки, после чего доставили в больницу, где медики отпустили его домой после осмотра.

Ранее в Бразилии анаконда выпрыгнула из воды и напала на мужчину во время рыбалки. К счастью мужчина выжил, а после нападения змея быстро уплыла.

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