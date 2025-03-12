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Врач объяснила, почему женщины живут дольше мужчин

Врач Дубинская: женский мозг стареет медленнее мужского
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Just Life/Shutterstock/FOTODOM

Женщины живут дольше мужчин — и дело не только в удаче. Биология, привычки и отношение к здоровью играют ключевую роль. Кардиолог Скандинавского Центра Здоровья Мария Дубинская рассказала «Газете.Ru», какие факторы определяют разницу в продолжительности жизни и возможно ли уменьшить этот разрыв.

«С первых этапов развития организм женщины более устойчив. Исследования показывают, что мужские эмбрионы менее жизнеспособны, а новорожденные мальчики чаще сталкиваются с осложнениями. В дальнейшем это проявляется в более раннем развитии сердечно-сосудистых заболеваний и других возрастных изменений», — объяснила она.

Гормоны во многом определяют разницу в продолжительности жизни. У женщин вырабатывается больше эстрогенов, которые оказывают защитное действие на сосуды и сердце, снижая риск инфарктов и инсультов. У мужчин доминирует тестостерон, который связан с большей склонностью к рискованному поведению, что увеличивает вероятность несчастных случаев.

«Кроме того, нейрофизиологические исследования показали, что женский мозг стареет медленнее. Метаболизм, поглощение кислорода и глюкозы остаются стабильнее, что помогает дольше сохранять ясность ума и снижает риск возрастных когнитивных нарушений», — отметила врач.

Кроме этого, мужчины реже обращаются к врачам и проходят профилактические осмотры, что приводит к поздней диагностике и осложнениям. Сердечно-сосудистые заболевания у них развиваются в среднем на 10 лет раньше, чем у женщин.

Мужчины чаще работают в условиях, связанных с физическими перегрузками, высоким уровнем стресса и неблагоприятными факторами окружающей среды. Это повышает риск профессиональных заболеваний легких, таких как силикоз или пневмокониоз (заболевания легких, возникающие при длительном вдыхании пыли). Частое употребление табака и алкоголя, несбалансированное питание и недостаток сна также сокращают продолжительность жизни. Нарушения биоритмов и недостаток полноценного отдыха негативно влияют на сердечно-сосудистую систему и общее состояние организма.

«Мужчины сильнее реагируют на стресс, что отражается и на их эмоциональном, и на физическом состоянии. Психологическая устойчивость женщин выше, позволяя им легче справляться с трудными ситуациями. Помимо этого, представители сильного пола реже придерживаются врачебных рекомендаций и нередко увлекаются экстремальными видами спорта, повышая риск травм и несчастных случаев», — подчеркнула эксперт.

Чтобы снизить разницу в продолжительности жизни, эксперт рекомендует мужчинам регулярно проходить медицинские осмотры, включать в рацион больше клетчатки и снижать потребление насыщенных жиров, отказаться от курения и сократить употребление алкоголя, соблюдать режим сна и контролировать уровень стресса, поддерживать умеренную физическую активность без чрезмерных нагрузок.

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