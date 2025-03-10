Врач рассказала, как женское зрение отличается от мужского

Споры о различиях между полами, обусловленных как физиологическими, так и психологическими и социальными факторами, не утихают, и эта тема традиционно окружена заблуждениями и стереотипами. Где мифы, а где правда в контексте мужского и женского взгляда на мир, «Газете.Ru» рассказала Марина Данилова, врач-офтальмолог, лазерный хирург клиники 3Z.

По ее словам, нарушения цветовосприятия могут быть врожденными или приобретенными. Приобретенные возникают, например, при повреждении сетчатки ультрафиолетовым светом, сахарном диабете, ожогах и воспалительных процессах в сетчатке.

«А вот врожденные нарушения восприятия цвета, по данным ученых, чаще встречаются у мужчин. Такая разница обусловлена генетическими факторами: дело в том, что ген, который отвечает за распознавание цветов, располагается в Х-хромосоме, женский геном содержит две копии такого гена, а мужской — только одну. Именно из-за этого у мужчин чаще диагностируется дальтонизм. Как правило, при этом заболевании человек не различает цвета основного спектра — красный или зеленый. Реже встречается и тяжелая форма, при которой не различают все три цвета (включая еще и синий) — ее также называют цветовой слепотой», — объяснила она.

В случае дальтонизма, не связанного с другими заболеваниями, врач может назначить очки с окрашенными линзами, которые могут помочь частично компенсировать цветовые недочеты зрения.

«Но в некоторых случаях дальтонизм может сигнализировать о развитии неврологических расстройств, воспалительных процессов или нарушений структуры сетчатки. Многие такие патологии могут протекать бессимптомно — вот почему так важно регулярно проходить обследование у офтальмолога и сообщать ему обо всех тревожных изменениях самочувствия», — отметила врач.

Вопреки стереотипу, в силу своих гормональных особенностей женщины чаще сталкиваются с синдромом сухого глаза. Это многофакторное заболевание, характеризующееся нарушением саморегуляции слезной пленки и сопровождающееся различными симптомами, в числе которых — воспаление и повреждение глазной поверхности.

«Это состояние вызывает покраснение глаз и неприятные ощущения — сухость, раздражение и чувство присутствия инородного тела. Синдром сухого глаза наиболее часто развивается во время беременности и в менопаузу, когда в организме женщины происходят сильные физиологические и гормональные изменения», — добавила она.

У мужчин этот синдром также встречается, хоть и в меньшей степени. Провоцировать сухость глаз у представителей обоих полов может длительная зрительная нагрузка, воздействие излишне сухого или загрязненного воздуха, а также курение.

Зрение мужчин туннельное — другими словами, они видят то, что находится прямо перед ними даже на большом расстоянии, но боковое зрение у них «хромает». У женщин, напротив, зрение охватывает больший сектор, и им не нужно смотреть прямо на объект, чтобы следить за ним.

«Эти особенности функционирования зрительных органов у разных полов обусловлены эволюцией. В древности мужчина выступал в роли охотника — чтобы выследить добычу, ему нужно было долгое время фокусироваться на одной точке, причем следить за ней с большого расстояния. Эта способность сохранилась и сегодня — например, во время управления автомобилем мужчина скорее обратит внимание на препятствие впереди. Женщины же, напротив, быстрее замечают препятствия, находящиеся сбоку, и в целом видят «картинку» шире», — говорит Марина Данилова.

Вне зависимости от пола, если человек начинает чувствовать себя менее уверенно за рулем, например, из-за сужения полей зрения, стоит незамедлительно обратиться к офтальмологу и пройти диагностику», — посоветовала эксперт.

Сетчатка человеческого глаза содержит палочки и колбочки — чувствительные фоторецепторы. У женщин колбочек больше, и они обладают большей светочувствительностью. А вот палочек, связанных со зрением в сумеречное время, больше у мужчин, поэтому они лучше видят в темноте. Этот аспект также связан с эволюцией — представители сильного пола «получили» эту способность от своих предков, охотившихся в дикой природе.

«Женщина же при недостатке освещения увидит больше мелких деталей, но лишь на близком расстоянии — например, при вождении она часто не способна различить, по какой стороне дороги движется встречный транспорт. У мужчин таких проблем не возникает, поэтому управление автомобилем в темное время суток лучше доверить именно им», — резюмировала врач.

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