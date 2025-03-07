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В ЛНР задержали обвиняемого в шпионаже мужчину

Прокуратура ЛНР: 21-летнего гражданина Украины Куджанова обвинили в шпионаже
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Правоохранители задержали в Луганской народной республике (ЛНР) гражданина Украины Артема Куджанова по обвинению в шпионаже. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры ЛНР в Telegram-канале.

По данным ведомства, 21-летний мужчина предстанет перед судом. Как уточнили в прокуратуре, с июля по август 2022 года Куджанов добровольно собирал информацию о местах расположения российских военных на территории ЛНР. Собранные данные он передавал украинским спецслужбам через интернет-мессенджер. Уголовное дело было возбуждено и расследовано УФСБ России по ЛНР.

6 марта пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии сообщила, что пограничники страны задержали украинца, который следовал в РФ для осуществления экстремистской деятельности. По данным ведомства, оперативники Полоцкого погранотряда получили информацию о готовящемся нарушении белорусской границы. После того как мужчина преодолел латвийский заградзабор, за его передвижением начали следить. В населенном пункте Янино пограничники при силовой поддержке ОМОНа задержали мужчину вместе с его подельником. Позже в Новополоцке были задержаны еще двое пособников украинца, которые помогали ему нелегально попасть в РФ.

Ранее в Харьковской области задержали жителя села по подозрению в шпионаже для ВСУ.

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