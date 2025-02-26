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В Харьковской области задержали жителя села по подозрению в шпионаже для ВСУ

РИА: задержан житель Таволжанки, шпионивший для ВСУ и корректировавший их БПЛА
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

В Харьковской области задержали жителя села Таволжанка по подозрению в шпионаже для ВСУ. Об этом сообщили РИА Новости в УВД пророссийской администрации региона.

По данным следствия, 40-летний мужчина передавал данные об объектах критической инфраструктуры и местах выдачи гуманитарной помощи, а также корректировал работу украинских беспилотников.

Выяснилось, что по корректировке подозреваемого украинские военные атаковали Таволжанку беспилотниками 13 декабря 2024 года. Во время атаки мирная жительница получила осколочные ранения.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Шпионаж».

21 февраля сообщалось, что в Московской области 24-летнему местному жителю вынесли приговор по уголовному делу о государственной измене и диверсии. В январе 2024 года он переписывался с представителем украинских спецслужб, думая, что общается через бота знакомств интернет-мессенджера с девушкой. Собеседник убедил молодого человека сотрудничать и дал задание совершить диверсию на объекте транспортной инфраструктуры. Фигурант для этого купил необходимые средства.

Ранее в Ростовской области задержали подозреваемого в госизмене.

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